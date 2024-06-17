Удар ворога по Полтавщині: пошкоджено кілька багатоповерхівок, є постраждалі
17 червня 2024, 15:23Читать новость на русском
Джерело:Філіп Пронін
Російські війська в черговий раз вдарили по Полтавщині удень 17 червня. Окупанти атакували цивільну інфраструктуру.
Відомо про 9 осіб, які отримали поранення. Попередньо, на щастя, обійшлося без загиблих.
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Що відомо про постраждалих внаслідок удару
Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Полтавщини.
Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які отримали поранення,
– повідомив він.
Зокрема, пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. Попередньо, обійшлося без жертв. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Удар по Полтавщині: що відомо
- Про вибух у Полтавському районі стало відомо о 14:07. Про нього повідомили кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про небезпеку для регіону.
- Відомо, що внаслідок ворожого удару постраждали декілька будинків. За словами очільника Полтавської ОВА, під завалами можуть перебувати люди.
- Зауважимо, що через ворожу атаку у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені десятки тисяч споживачів.