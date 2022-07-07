Знищено понад 200 окупантів: у мережі показали наслідки ударів ЗСУ по аеродрому в Мелітополі

Українські військові продовжують вибивати ворога з тимчасово окупованих територій. У мережі вже з'явилось відео, на якому можна побачити наслідки ударів ЗСУ по аеродрому в Мелітополі.

Коротеньке відео, яке демонструє ефективну роботу наших військових, вдалось зробити завдяки сервісу Planet.com. Кадри демонструють ситуацію на аеродромі Мелітополя 2, 3, а також 4 липня. Нагадаємо, що по ньому ЗСУ вдарили 3 липня.

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Знищені будівлі та густий дим

На відео можна побачити спочатку цілий аеродром. Після цього з'являється картинка з самим ударом. Там уже видно густий чорний дим. А от на останньому кадрі можна зауважити, наприклад, поруйновану споруду з червоним дахом. Вона відразу ж впадає у вічі, адже на початку ролика стоїть цілою і неушкодженою.

Як виглядає знищена військова база ворога на аеродромі у Мелітополі: дивіться відео

Нагадаємо, що про втрати ворога після удару по аеродрому розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Під час телемарафону він зауважив, що на там розміщувалась військова база ворога. Тож злагоджена й ефективна робота наших військових дозволила не лише знищити понад 200 окупантів. Відомо, що ще понад 300 зазнали поранень. Мер також додав, що після цього колаборанти у Мелітополі не надто охоче виходять на роботу.

Чорна смуга для окупантів у Мелітополі

Передовсім слід зауважити, що 3 липня наші військові понад 40 разів атакували одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі.

Того ж дня мер міста Іван Федоров зауважив, що аеродром Мелітополя більше не виконує роль військової бази окупантів;

Не виключено, що філігранну роботу вдалось здійснити завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS. Їх Україні надали Сполучені Штати.

Але і це ще не все. На днях з рейок зійшов ворожий бронепоїзд. 2 липня джерела 24 каналу повідомили, що "нещасний випадок" стався між Мелітополем, а також населеним пунктом Фруктове. Посприяли цьому українські партизани, через що у ворогів неабияк запалало.

Крім того, партизанам вдалось підірвати поблизу Мелітополя залізничний міст. За його допомогою ворог транспортував боєприпаси, а також зброю до тимчасово окупованого міста.

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