Знищено понад 200 окупантів: у мережі показали наслідки ударів ЗСУ по аеродрому в Мелітополі

7 липня 2022 , 10:34
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Джерело:

твітер Mark Krutov

Українські військові продовжують вибивати ворога з тимчасово окупованих територій. У мережі вже з'явилось відео, на якому можна побачити наслідки ударів ЗСУ по аеродрому в Мелітополі.

Коротеньке відео, яке демонструє ефективну роботу наших військових, вдалось зробити завдяки сервісу Planet.com. Кадри демонструють ситуацію на аеродромі Мелітополя 2, 3, а також 4 липня. Нагадаємо, що по ньому ЗСУ вдарили 3 липня.

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Знищені будівлі та густий дим

На відео можна побачити спочатку цілий аеродром. Після цього з'являється картинка з самим ударом. Там уже видно густий чорний дим. А от на останньому кадрі можна зауважити, наприклад, поруйновану споруду з червоним дахом. Вона відразу ж впадає у вічі, адже на початку ролика стоїть цілою і неушкодженою.

Як виглядає знищена військова база ворога на аеродромі у Мелітополі: дивіться відео

Нагадаємо, що про втрати ворога після удару по аеродрому розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Під час телемарафону він зауважив, що на там розміщувалась військова база ворога. Тож злагоджена й ефективна робота наших військових дозволила не лише знищити понад 200 окупантів. Відомо, що ще понад 300 зазнали поранень. Мер також додав, що після цього колаборанти у Мелітополі не надто охоче виходять на роботу.

Чорна смуга для окупантів у Мелітополі

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Автор: Назарій Лазур