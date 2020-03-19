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      БЛОГ Тимофій Милованов
      Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

      Удар по малому та середньому бізнесу: як покращити фінансову ситуацію

      -
      П'ять порад малому та середньому бізнесу / Yauro Analytics

      На мою думку, найбільший вплив зазнає малий та середній бізнес, у якого слабка фінансова ситуація або нестабільний та нелояльний попит та постачальники.

      Є п'ять кроків, які можуть покращити фінансову ситуацію малого та середнього бізнесу, але не всі компанії почали їх робити:

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      реструктурувати та відтермінувати борги та позики від партнерів та фінансових інституцій;

      переглянути умови оплати оренди нерухомості, попросивши значну скидку або відтермінування;

      – перевести максимальну кількість співробітників на спрощену систему опадаткування для зниження податкового навантаження;

      скоротити або відправити у тимчасові відпустки без оплати не критичний персонал, але одночасно гарантувати критичному персоналу компанії, що вони будуть захищені під час кризи. Замість скорочення, якщо є така можливість, персонал можна перевести на інші типи роботи (наприклад, розробка нових послуг та продуктів попит на які з'явився під час кризи або планування та підготовка до відновлення роботи компанії після кризи) або навіть тимчасов позичити іншим компаніям, навіть зі скидкою;

      – також варто обмежити найм нового персоналу. Дуже ймовірно, що незабаром ринкові зарплати для певних професій знизяться і на ринку з'явиться багато вільних професіоналів.

      В той же час, будь-яка криза – це можливість для трансформації та розвитку бізнесу. Під час кризи будуть змінюватися вподобання та попит споживачів і будуть з'являться нові ніші для бізнесу. Важливо не пропустити такі можливості.

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      Реакція та дії бізнесу під час кризи мають бути швидкими. Будь які плани та стратегії мають постійно переглядатись в залежності від змін ситуації. Важливо, щоб координація таких дій відбувалось за лідерством власників або керівників компаній. Планування та виконання кризових заходів не можна аутсорсити консалтинговій компанії або персоналу середнього рівня. В той же час, успіх і ефективність кризових дій залежить від вчасної наявності достовірної та повної інформації. Тому компанії мають активізувати використання можливостей збору та аналізу інформації всередині компанії та на ринку. Тобто компанії мають одночасно використовувати обидві стратегії: прийняття рішень зверху вниз і пропозицій рішень знизу догори.

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      Автор: Тимофій Милованов
      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Публікації Бізнес
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