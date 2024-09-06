Є 2 складові: авіаексперт сказав, чому балістичні ракети складніше збивати

Під час останніх масованих атак по Україні росіяни почали використовувати дедалі більше балістичних ракет. Збивати їх значно складніше, порівнюючи, наприклад, з крилатими ракетами, відповідно ворогу частіше вдається влучати в ціль.

В етері 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив, у чому полягає ключова складність щодо відбиття російських атак з використанням балістики.

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Як прикрити Україну від балістики

Як зазначив авіаційний експерт, щодо збиття балістичних ракет є дві складові. Насамперед Україна має обмежену кількість систем протиповітряної оборони, які загалом можуть протидіяти балістичному озброєнню. На сьогодні це системи комплексу Patriot та NASAMS.

Для знищення повітряної цілі, наприклад, ЗРК Patriot має дальність понад 100 кілометрів. Як правило, це до 160 кілометрів, а гарантована зона ураження 110 – 120 кілометрів,

– мовив Долінце.

Втім, у разі знищення балістичних цілей радіус роботи Patriot суттєво менший – обмежується 24 кілометрами по висоті й близько 30 – 40 кілометрами по дальності.

Тобто, аби прикрити місто навіть середнього розміру від застосування балістичного озброєння, необхідно десятки пускових установок. Водночас для ефективного захисту від крилатих ракет достатньо одного радара й кількох пускових установок. Проте варто зауважити, що у разі закінчення ракет необхідний буде час для повернення цього комплексу на бойове чергування.

До слова, вночі 4 вересня російські загарбники вкотре цинічно атакували Україну. Загалом українські захисники збили 22 "Шахеди" та 7 ракет. На жаль, балістичні ракети збити не вдалося.