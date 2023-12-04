Наступні жертви "Малюків" і Scalp: які кораблі Росія залишила у Севастополі після ударів України

Літо-осінь 2023 року окупанти запам'ятають як період ганебних втрат серед кораблів у Чорному морі. Osint-аналітики з'ясували, які судна ще можуть поповнити цей список.

Намагаючись врятувати залишки Чорноморського флоту, росіяни у паніці виводять свої кораблі з Криму. Однак, не всі.

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Хто наступні жертви "Малюків" і Storm Shadow

Відповідно до супутникових знімків, опублікованих Osint-аналітиками, ворог значно зменшив кількість суден у Севастополі. Так, станом на 2 грудня у бухтах міста розташовані наступні кораблі:

носії крилатих ракет "Калібрів" – малий ракетний катер "Циклон"

1 сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревісник"

2 великий десантний корабель проєкту 775

1 малий ракетний корабель проєкту 1239 "Сивуч"

1 базовий тральщик проєкту 12700 "Олександрит"

1 тральщик проєкту 266М "Аквамарин-М"

2 розвідкорабля – "Приазов'я" та "Іван Хурс"

інші

Також на ремонті на Севастопольському морському заводі перебуває один великий десантний корабель проєкту 775. На 13 заводі Чорноморського флоту ремонтують два великих десантних кораблі та один "Сивуч".

Які кораблі досі у Севастополі / Фото Osint-аналітик

Росія киває п'ятками з Чорного моря

Після успішних прильотів з боку України окупанти почали переміщувати свої кораблі та техніку з окупованого Криму до Новоросійська. Про це повідомили агенти "Атеш" зі складу військових Чорноморського флоту Росії. Зокрема, панічне перекидання зафіксували у порту "Кавказ".

Військовий експерт зазначив, що перебазування Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська вплине на його боєздатність. Адже у Новоросійську немає такого місця, де загарбники могли б безпечно заряджати та розряджати свої кораблі. А це треба робити якомога далі від населеного пункту.

Останні випадки успішного полювання на російські судна