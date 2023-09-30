Чітко позначили свій курс, – Гуменюк розповіла, як удари по Криму вплинули на логістику росіян

Постійні удари по окупованому Криму не лише завдали втрат росіянам на півострові, а й ускладнили їм логістику. Це матиме безпосередній вплив на хід бойових дій на материковій частині України.

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк наголосила 24 Каналу, що атаки українських військових триватимуть.

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"Ми чітко позначили свій курс, напрямок руху і закріпили в них розуміння, що звільнятимемо всі свої території і докладатимемо до цього максимальних зусиль", – констатувала Гуменюк.

За її словами логістика ворога ускладнена та уповільнена. В умовах динамічного розвитку подій на полі бою сповільнення логістики може бути не менш критичним, ніж взагалі її обрізання. Коли невчасно постачають боєприпаси, то вже може не бути кому їх постачати.

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Росіяни намагаються розв'язати проблему

Тепер окупанти вишукують способи переміщення і розосередження своїх запасів, щоб не бути ураженими в одній точці.

Зокрема, вони розглядають такий амбітний проєкт – прокладання залізниці по материковій частині тимчасово окупованої України в альтернативу Кримському мосту,

– зазначила Гуменюк.

Мова про пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни вже почали зводити міст через річку Кальміус.

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