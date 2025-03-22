У Росії погрожують ударами по енергетичній інфраструктурі України

Росія заявила про можливість завдання ударів по газовій і нафтовій інфраструктурі України. У Москві стверджують, що це може стати "симетричною відповіддю" на удари по російських об'єктах.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російське МЗС.

Як йдеться у заяві Захарової, попри нібито існуючі домовленості про ненапади на енергетичну інфраструктуру, Україна продовжує атаки.

Читайте також Цинічний терор ворога: Росія вбила цілу родину у Запоріжжі

Москва пригрозила атакувати енергетичну інфраструктуру України

У приклад вона навела удари по нафтобазі на Кубані та газовій станції у Курській області. Водночас за словами Захарової, Росія "залишає за собою право відповісти".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на погрози Кремля. Він наголосив, що саме Росія першою порушила домовленості про припинення вогню, які вона обіцяла Дональду Трампу.

Росія сама зірвала припинення вогню, сама збрехала Трампу, але намагається звинуватити Україну в порушеннях та видати це за дозвіл продовжувати удари, які Росія і так не припиняла та продовжує наносити по українській інфраструктурі,

– заявив Коваленко.

Він підкреслив, що Росія і так не припиняла обстрілів української критичної інфраструктури. Тому Україні важливо демонструвати на всіх рівнях, що саме Кремль порушив обіцянки та продовжує військову агресію.

До слова, уночі 21 березня спалахнула газовимірювальна станція у Суджі. Росія звинуватила в обстрілі Сили оборони України. У Генштабі тим часом кажуть, що по об'єкту вдарили самі окупанти з артилерії.