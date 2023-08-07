Це лише початок, далі буде веселіше: як удари ЗСУ по мостах вплинуть на ситуацію на фронті
Українська "бавовна" 6 серпня завітала до Чонгара та Генічеська. Під атаку потрапили мости у цих тимчасово окупованих населених пунктах.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив, що виведення з ладу мостів 100% вплине на ситуацію на фронтах. Про це він розповів 24 Каналу.
Читайте також ЗСУ методично відрізають російське угруповання на Півдні, – ISW про удари по мостах у Криму
Росіяни будуть тікати
Звісно, окупанти намагатимуться полагодити ці мости, як це було з Антонівським мостом у Херсонській області. Після влучних ударів HIMARS у мосту біля Антонівки з'явилися отвори. Тоді російські загарбники накривали їх великими сталевими листами 10 сантиметрів завтовшки, щоб могли їздити вантажівки.Важливо! Чонгарський міст – важлива логістична артерія росіян. Він з'єднує лівий берег Херсонщини та тимчасово окупований Крим. Зараз міст перекрито.
Однак у будь-якому випадку це впливає на дієздатність мостів. Наприклад, якщо раніше за годину проїжджало 10 навантажених вантажівок, то зараз це 5 – 7 з урахуванням вантажу. Адже міст може не витримати й впасти.
Зрозуміло, що це лише початок, далі буде веселіше,
– сказав колишній співробітник СБУ.
Насамперед атаки по мостах впливають на колаборантів. Тепер вони повинні постійно оглядатися назад й тримати у фокусі, що відбувається з мостами та чи встигнуть вони втекти з окупованих територій. До того ж у зоні ризику варяги – росіяни, які за рознарядкою Кремля приїхали на окуповані території керувати процесом. Ступак припустив, що найближчим часом всі росіяни, які незаконно перебувають на території України, будуть тікати в Росію.
Чи зміниться ситуація на фронті після ударів по мостах у Чонгарі й Генічеську: дивіться відео
Ймовірно, росіяни вже й самі не сильно вірять, що окуповані території залишаться за ними. Навіть речник диктатора Дмітрій Пєсков говорить, що "Кремль хотів би залишити ці території за собою".
Атака на мости у Чонгарі та Генічеську
- Вдень 6 серпня були атаковані одразу два мости в Херсонські області – Чонгарський автомобільний міст та Генічеський. На кадрах, які виклали у мережу, можна побачити, що по Чонгарському мосту було декілька влучань. Увагу привертає той факт, що під мостом окупанти ховають техніку та боєприпаси.
- Колаборант Владімір Сальдо бідкався, що наші військові випустили по мосту між Генічеськом і Арабатською стрілкою 12 ракет. Буцімто 9 з них вдалося збити ППО. Зрадник запевняв, що міст зазнав незначних пошкоджень. Водночас відомо, що перебитий ще й газопровід зі Стрілківського родовища в Генічеськ.
- У Міністерстві оборони України відреагували на атаки по мостах. Головна мета цих атак – перерізати автомобільне та залізничне сполучення з тимчасово окупованим Кримом.