США цікавила не нафта: чому на Заході були проти ударів по НПЗ

Раніше на Заході часто лунали заяви про те, що вони проти ударів України по нафтопереробних заводах Росії. Зараз вони публічно припинили про це говорити. Насправді США побоювались ударів по нафтопроводу, де дві американські компанії качають нафту.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Він підкреслив, що зараз Штати прийняли військову допомогу для України.

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"Вони побоювались навіть не за НПЗ, а за нафтопровід, де дві американські компанії прокачують нафту. Дали зброю, дали допомогу. Україна тепер може сказати: "Американські компанії будуть тепер качати нафту. Ми гарантуємо те, що це буде недоторканним. Все, що стосується російських компаній – це нас не стосується", – сказав він.

Потрібно продовжувати удари

Тарас Загородній зазначив, що 17 травня українські безпілотники атакували морський торговий порт у Новоросійську. Там, зокрема, постраждав мазутний термінал. Росіяни не використовують мазут у себе, а в основному продають на експорт.

Тому бити, бити, ще раз бити. Попри ці всі поради і всю цю маячню щодо того, що вплине це на ціну на нафту. Не вплине це ніяк на ціну на нафту. А якщо вплине, то не так значно, як нам розповідають,

– наголосив він.

Можна вплинути на Китай

За словами політолога, удари українських безпілотників по НПЗ можуть вплинути не лише на США, але й на інші держави. Зокрема, на Китай. Адже може прилетіти в компресор, який качає нафту.

Наприклад, по "Силі Сибіру" або в Уренгой. Це може вплинути, тому що чітко заявить китайським колегам, що дозвіл на прокачування газу та нафти теж треба просити вже в Києві. Це питання нашого виживання. І так звані мирні пропозиції і допомога Росії, яку вони надають, нас не влаштовують,

– додав Загородній.

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