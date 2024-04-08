Наші дрони туди досягають: що створить серйозні проблеми для Росії
Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах руйнують економіку країни-агресорки. Росія втрачає значні кошти та змушена скоротити експорт палива. Відновлення повноцінної роботи НПЗ займатиме щонайменше пів року.
Політолог Тарас Загородній зазначив 24 Каналу, що всі підприємства в європейській частині Росії повинні зазнати руйнувань. Він пояснив, що це вплине на стан посівної та збирання врожаю, що призведе до зростання цін на харчові продукти всередині Росії.
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Економіка під загрозою
Особливі проблеми, на думку Загороднього, створять удари по нафтопроводах Росії, які ведуть до Новоросійського порту, звідки експортується нафта.
У них 60% товарообігу, зокрема нафтового експорту, припадає на 2 порти: Новоросійськ та у Балтійському морі – це в досяжності українських дронів,
– зауважив політолог.
Важливо, щоб Україна продовжувала роботу безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах. Зменшення експорту російських нафтопродуктів – серйозний удар по їхній економіці.
Я вважаю, чим більше дронів по Новоросійську, по підприємствах військово-промислових комплексів, по літаках, як було в Ростовській області, тим краще буде для України,
– наголосив Тарас Загородній.
Удари по НПЗ Росії: важливе
- Українські дрони почали завдавати удари по російських нафтопереробних заводах, що вплинуло на здатність окупантів забезпечити свою армію пальним. На російських місцевих АЗС виник дефіцит.
- Атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи впливають на енергетичний ринок країни-агресорки та призводять до додаткових фінансових збитків. У НАТО визнають масштаби цих атак, оскільки деякі удари були нанесені з відстані тисяча кілометрів.
- Українські атаки на російські нафтопереробні заводи стримують їхній рух на фронті, оскільки обмежують паливопостачання. Це суттєво впливає на оборону Росії, що залежить від нафтогазової галузі.