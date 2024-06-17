На чому сконцентровані українські удари: Коваленко назвав вразливі російські об'єкти

Зараз ЗСУ концентруються на знищенні російської протиповітряної оборони. Мовиться про удари по комплексах великого радіуса дії. Ураження не стільки пускових установок, а найбільш вразливих радіолокаційнх станцій.

Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, РЛС – це дуже вразливі об'єкти.

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Без РЛС працювати не зможуть

Олександр Коваленко пояснив, чому саме РЛС. Тому що в дивізіоні може бути розміщено до 2 – 3 залежно від модифікації, призначення радіолокаційної станції. Вони дозволяють фіксувати, супроводжувати та знищувати повітряні об'єкти, по яких працюють саме пускові установки. Без РЛС дивізіон чи зенітно-ракетний полк не боєздатні.

Пускову установку набагато простіше виготовити та компенсувати її нестачу. Навіть якщо знищили одну – три пускові установки, то інші виконуватимуть свій функціонал. Але без РЛС вони працювати не можуть. Тому зараз роблять акцент саме на знищенні цієї компоненти.

Вони не швидко компенсуються. Їхнє виробництво не настільки масштабне та швидке, як пускових установок. Тому росіянам доводиться адаптуватися до цих умов. Повітряний простір над тимчасово окупованим Кримом стає вільнішим для використання різної номенклатури. Не тільки балістичних ракет, а навіть дозвукових,

– зазначив військовий оглядач.

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