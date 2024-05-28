Макрон підтримав право України бити по військових базах на території Росії

Емманюель Макрон переконаний, що Україна має право бити по російських військових об'єктах, з яких здійснюються обстріли.

Про це президент Франції сказав на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом 28 травня під час поїздки до Німеччини.

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Що заявив французький президент

Емманюель Макрон вирушив до Німеччини із триденним державним візитом. Це стало першою такою поїздкою президента Франції за останні 24 роки. Під час зустрічі з Шольцом політики говорили зокрема про війну в Україні.

Ми повинні дозволити їм (Україні, – 24 Канал) нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети,

– заявив Макрон.

Політик також підкреслив, що атаки на Україну здійснюються з території Росії.

Однак варто зазначити, що президент Франції не уточнив, чи йдеться про удари зброєю, яку передали Україні західні союзники.

Олаф Шольц також припускає, що Україна може використовувати західну, зокрема німецьку, зброю для боротьби з цілями в Росії, якщо вони атакують.

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