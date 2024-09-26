Чи буде дозвіл на удари вглиб Росії: у Зеленського дали чітку відповідь

Захід ще не надав Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії. Але цей процес не стоїть на місці.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що дискусія про дозвіл на удари по Росії надалі триває.

Дивіться також План перемоги Зеленського: що це дає Україні, чи погодиться із ним Росія та чи запрацює до зими

Потрібно довести все до справедливого фіналу

Як наголосив Подоляк, зараз йдуть обговорення про те, що які ресурси потрібні Україні на війні та чи потрібно знімати заборону на удари вглиб Росії. Міжнародні партнери також оцінюють останні заяви Путіна та його нові "коричневі лінії".

Насправді ключова тема – як додати Україні спроможностей, щоб довести війну до справедливого закінчення війни. Тут потрібні рішення. Вони або ухвалять їх, або не ухвалять – і переживуть приниження. Про останнє зараз взагалі не йдеться.

Сьогодні всі концепції про те, щоб не дати Україні можливості довести війну до справедливого фіналу свідчать про неготовність демократії чинити спротив. Зараз лобова атака Росії на блок НАТО неможлива. Бо її армія та ВПК є відсталими. Але Росія готується до перерозподілу впливів. А, вкладаючи невеликий ресурс в Україну, Захід отримає можливість оновити міжнародне право, зробити його дієвішим та отримати гарантоване майбутнє,

– сказав Подоляк.

Відомо, що Україна потребує дозволу на удари західною зброєю по території Росії. Це дозволить знищувати важливі військові об'єкти окупантів. Президент Володимир Зеленський скоро особисто зустрінеться з Джо Байденом, де обговорить питання дозволу на удари по Росії.

Росія боїться, що Захід таки надасть цей дозвіл. Тому вони знову увімкнули свій ядерний шантаж. Там навіть хотіли налякати та здійснити випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат". Але вона вибухнула прямо в шахті. На полігоні виник величезний кратер шириною приблизно 62 метри. Зрозуміло, що на цій ракеті не було ядерної боєголовки.