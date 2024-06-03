Україна працює з союзниками для розширення застосування зброї для ударів по Росії, – Кулеба

Низка країн надали Україні обмежений дозвіл бити по території Росії переданою зброєю. Однак Україна і далі продовжує роботу з союзниками, аби розширити застосування західної зброї.

Про це заявив Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкною, передає 24 Канал.

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Дозвіл на удари по Росії

За словами міністра закордонних справ, Україна все ще має дотримуватися правил, які встановили союзники.

Я можу підтвердити, що наші партнери зробили насправді дуже правильний крок, знявши обмеження, щоб ми могли бити по цілях в Росії. Це не значить, що ми маємо карт-бланш, є правила, яких треба дотримуватися. Ми будемо далі працювати з союзниками, щоб розширити застосування їхнього озброєння,

– пояснив Кулеба.

Варто зазначити, що Маргус Тсахкна також підтримав українського міністра. Він сказав, що позиція Естонії полягає в тому, що Україна має право захищатися і бити по цілях на території Росії.

Дмитро (Кулеба, – 24 Канал) правий, що нещодавно ухвалене рішення США, Німеччини та інших країн є рухом в правильному напрямку,

– сказав Тсахкна на брифінгу.

В США дозволили бити по військових цілях

31 травня Сполучені Штати Америки дозволили Силам оборони бити по території Росії американською зброєю, але з певними обмеженнями. Майкл Карпентер, директор з питань Європи в Раді національної безпеки США, пояснив, що це рішення стосується всього регіону на Півночі, звідки російські військові обстрілюють Україну.

Президент Володимир Зеленський відкрито заявив, що Україна має намір використовувати західну зброю дальньої дії для ударів по території Росії. Президент припустив, що остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів залежить від "консенсусу", причому вирішальне значення має позиція Вашингтона.

Конгресмени засудили обмеження на використання поставлених США ракет ATACMS. Вони переконані, що для перемоги України у війні потрібно дозволити використовувати надану зброю проти будь-яких законних військових цілей на території Росії, а не тільки вздовж кордону на Харківщині.