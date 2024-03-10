Перші ешелони проходять без проблем: як українським дронам вдається долати російську ППО

Українські дрони регулярно проривають перші ешелони російської ППО. Очевидно, що окупанти не мають достатньо зенітних ракетних комплексів, аби перекрити усі напрямки.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що українські дрони переважно пробивають перші ешелони ППО. Окупантам добираються до них не в Бєлгородській чи Курській області, а вже далі на території Росії. І то не завжди успішно.

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Росія має проблеми з ППО

Як наголосив Шарп, після прориву перших рубежів протиповітряної оборони далі все залежить від того, чи є десь зосереджені локальні вузли оборони, які захищають певні об'єкти, та чи якісно спрацюють самі безпілотники.

Росії не вистачає систем ППО. І також не вистачає ефективної системної протидії загрозам. Вони намагаються робити РЕБи, ЗРК, але зі змінним успіхом. Якщо безпілотники таки прориваються вглиб території Росії, то вже створюють проблеми,

– підкреслив Шарп.

Тут перед окупантами стає дилема. Вони можуть зняти з фронту різні ЗРК, аби, до прикладу, додатково прикрити Санкт-Петербург, але тоді вони стають більш вразливими на певній ділянці фронту. Також це створює проблеми і в інших сферах.

Оця "війна дальньої руки" – вона багато в чому і за те, щоб ворог порушував свої плани. До прикладу, щоб ППО працювало ефективно, потрібно виділяти більше коштів на навчання особового складу; робити більше ракет тощо. Ці кошти, умовно, можна було потратити на сухопутні сили. Але вони підуть на захист якогось там Новгорода. Такий ефект теж є,

– сказав Шарп.

Крім того, влучні удари – це суттєвий бонус таких операцій. Очевидно, що усі ці безпілотники летять по об'єктах, які є важливими для військово-промислового комплексу та економіки Росії.

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