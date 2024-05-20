Час ідеї настав: що гальмує дозвіл США на удари американською зброєю по Росії
Україна завдає ударів по території Росії лише зброєю власного виробництва. Натомість країні-агресорці навіть допомагають бити по нашій цивільній інфраструктурі, зокрема знищувати українську енергетику.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що на такий терор чомусь не реагують в Організації Об'єднаних Націй. Ніхто не скликає засідання, щоб заборонити Росії, та країнам які їй допомагають, обстрілювати Україну.
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Чи може США надати свій дозвіл
За словами політолога, судячи з останніх заяв західних лідерів, цілком можливо, що ми все-таки отримаємо дозвіл використовувати іноземну зброю для цілей у Росії. Складається враження, що ця ідея вже народилась, її артикулювали наші балтійські, британські, фінські друзі. Про це говорили у Франції.
Така реакція світу може тиснути й на Сполучені Штати. Проте в ситуації з цією країною суттєвий вплив мають вибори. Саме вони зараз на першому місці. До того ж Джо Байдену треба щось таке, щоб можна було "продати" як перемогу,
Будемо сподіватися, що час цієї ідеї настав, просто її хочуть якось "упакувати", щоб і вовки ситі, і вівці цілі. Але тут так не вийде, тому що ми говоримо про справедливість,
– наголосив Олег Лісний.
Що каже Захід про удари по Росії
- Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон заявив, що Україна має повне право використовувати англійську зброю для завдання ударів по Росії. Саме Київ має вирішувати, коли та по яких цілях це краще зробити. Він наголосив, що Україна користується своїм право на захист.
- У Франції також закликали дати можливість використовувати французьку зброю по російській території. Голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж наголосив, що час для такого рішення настав і воно є абсолютно законним. За його словами, це нарешті покладе край "асиметрії між агресором та жертвою".
- Після візиту до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена, посол України у США Оксана Маркарова заявила, що дискусія з США щодо надання такого дозволу ведеться вже 2 роки. Вона зауважила, що українці захищаються, тому неважливо, де саме вони вражатимуть загарбників – на окупованих територіях чи у штабах у Росії. У ситуації, що склалася, і так добре видно, хто саме є агресором.