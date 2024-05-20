Час ідеї настав: що гальмує дозвіл США на удари американською зброєю по Росії

Україна завдає ударів по території Росії лише зброєю власного виробництва. Натомість країні-агресорці навіть допомагають бити по нашій цивільній інфраструктурі, зокрема знищувати українську енергетику.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що на такий терор чомусь не реагують в Організації Об'єднаних Націй. Ніхто не скликає засідання, щоб заборонити Росії, та країнам які їй допомагають, обстрілювати Україну.

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Чи може США надати свій дозвіл

За словами політолога, судячи з останніх заяв західних лідерів, цілком можливо, що ми все-таки отримаємо дозвіл використовувати іноземну зброю для цілей у Росії. Складається враження, що ця ідея вже народилась, її артикулювали наші балтійські, британські, фінські друзі. Про це говорили у Франції.

Така реакція світу може тиснути й на Сполучені Штати. Проте в ситуації з цією країною суттєвий вплив мають вибори. Саме вони зараз на першому місці. До того ж Джо Байдену треба щось таке, щоб можна було "продати" як перемогу,

Будемо сподіватися, що час цієї ідеї настав, просто її хочуть якось "упакувати", щоб і вовки ситі, і вівці цілі. Але тут так не вийде, тому що ми говоримо про справедливість,

– наголосив Олег Лісний.

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