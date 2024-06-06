США досі чітко не сформулювали критерії для ЗСУ щодо ударів по Росії, – ISW

У США досі не сформулювали чіткі дозволи щодо ударів американською зброєю по території Росії. Хоча у Білому домі й говорять, що "не обмежують політику ударів", втім, якою є офіційна політика Вашингтона – незрозуміло.

Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни. Вони додали, що критерії США, до прикладу, щодо дозволу на збиття російських літаків є дуже розмитими.

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ISW про дозвіл США бити по Росії західною зброєю

Аналітики ISW у щоденному звіті заявили, що Білий дім досі чітко не сформулював критерії щодо дозволу ударів американською зброєю по території Росії. Так, Джон Кірбі на брифінгу 5 червня заявив, що "США ніколи не обмежували для України збиття ворожих літаків, навіть якщо вони не обов'язково перебувають в українському повітряному просторі".

Однак представник Білого дому наголосив, що Сили оборони можуть збивати ворожі літаки у російському повітряному просторі, за умови, що вони "становлять безпосередню загрозу" для України. Кірбі додав, що українські військові й раніше так робили.

Втім, Кірбі не назвав конкретних умов для використання американської зброї по території Росії. Окрім того, аналітики зауважують, що формулювання про "безпосередню загрозу" є незрозумілим, адже у своїй заяві Кірбі так і не пояснив, яку США мають позицію щодо цього. В питанні збиття літаків, як вважають в ISW, Білий дім міг дати чітку відповідь, адже окупанти постійно атакують прифронтові населені пункти керованими авіабомбами, які запускають з авіації.

Нинішня відсутність ясності в американських обмеженнях на використання Україною наданої США зброї для завдання ударів по російських військових об'єктах на території Росії, як правило, втрачає можливість змусити агресора самоусунутися від завдання таких ударів по українській території з власного повітряного простору. Російські війська продовжували здійснювати інтенсивні планерні бомбардування України авіабомбами 5 червня, ймовірно, здебільшого з російського повітряного простору,

– мовиться у звіті.

Разом з тим, Кірбі заявив, що США не можуть підтвердити, чи використовували Сили оборони американську зброю для ударів по території Росії. Водночас аналітики Інститут вивчення війни заявляють, що російські комплекси С-300/С-400 атакували зброєю українського виробництва.

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