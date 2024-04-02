Малюнки на бетоні: британська розвідка показала, як Росія ховає літаки від ударів на авіабазах
Джерело:Міноборони Британії
Через регулярні успішні удари України по військових об'єктах Росії, окупанти почали застосувати низку методів для маскування своїх літаків на авіабазах. Щоправда, ці спроби росіян виявились досить невдалими.
На аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму росіяни намалювали силуети винищувачів. Водночас на місце зображення все одно приземляються вертольоти, що повністю підриває спробу обману.
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Супутниковий знімок аеродрому опублікували у розвідувальному огляді британського Міноборони. За даними відомства, такі малюнки також помітили ще на щонайменше 12 російських авіабазах.
Це також демонструє справжній порядок у бойових лавах або чисельність літаків на цій авіабазі, яку Росія, ймовірно, намагається приховати від української розвідки,
– йдеться у звіті розвідки.
Усе це яскраво демонструє ступінь занепокоєння Росії майбутніми українськими ударами та здатністю їх відбити.
Україна завдає ударів по російським аеродромам: що відомо
- В Енгельсі Саратовської області уночі 20 березня пролунали потужні вибухи. Вони були такої сили, що росіяни бідкалися, що "тремтіли навіть рами у вікнах". Також у мережі заявляли, що Енгельс нібито атакували безпілотники. Ймовірно, це були БпЛА "Лютий", які мають дальність польоту до 1000 кілометрів.
- Поблизу міста Енгельс розташована одна з найбільших російських авіабаз "Енгельс-2". На цій авіабазі базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які ворог використовує для завдання ракетних ударів по Україні. Супутникові знімки свідчать, що за день до удару на авіабазі перебувало 11 стратегічних бомбардувальників.
- Як повідомили джерела в спецслужбах, вибухи в Енгельсі Саратовської області – це планова робота Головного управління розвідки. Також відомо, що є ураження.