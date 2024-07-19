Зеленський знову просить дозволити бити західною зброєю вглиб Росії: у Британії відповіли

Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Великої Британії з проханням. Український президент попросив Кіра Стармера допомогти нашій державі отримати можливість застосовувати західну далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Про це Зеленський заявив на позачерговому засіданні уряду Великої Британії, де наш глава держави перебуває з офіційним візитом.

До теми Ми можемо закінчити гарячу стадію війни до кінця року, – Зеленський

Що сказав Зеленський про далекобійну зброю і удари по Росії

У своїй заяві український лідер заявив, що зняття обмежень на використання західних озброєнь посилить обороноздатність Києва і дозволить завдавати ударів по військових об'єктах в Росії.

Кажучи про далекобійну зброю, Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона "все ще не має головної відповіді на це питання".

Я прошу вас продемонструвати своє лідерство (в питанні ударів по Росії далекобійною зброєю – 24 Канал),

– звернувся український президент до Стармера.

Глава держави також акцентував на важливості використання західної зброї для ураження російської території з метою зміцнення оборони України від агресії з боку Москви.

Як відповіли у Британії на прохання Зеленського

Ще до виступу Володимира Зеленського міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Велика Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії.

Водночас глава британського Міноборони не відкинув можливості розгляду прохання українського президента про використання ракет британського виробництва для ударів по території Росії. Однак він уточнив, що Британія не братиме участі в жодних таких атаках.

"Ми надаємо Україні зброю для захисту їхньої суверенної країни. І це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це мають робити українці. Це має бути зроблено в рамках параметрів і в межах міжнародного гуманітарного права", – сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна сама вирішує, як використає ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія. Зокрема, він пояснив, що Storm Shadow повинні використовувати "в оборонних цілях".