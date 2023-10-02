Чому пік атак "Шахедів" по Україні припадає на початок осені: військове зведення від Світана

Росіяни застосували рекордну кількість "Шахедів" по Україні у вересні. Така активізація ударів дронів-камікадзе по нашій території відбувається з певних причин.

Про це у щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ворог продовжить спроби вибити нашу критичну інфраструктуру.

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Чому Росія атакує Україну "Шахедами"

Світан вважає, що пік використання росіянами "Шахедів" припадає на початок осені, щоб вибити наш потік зерна. Адже рух дронів-камікадзе йде переважно по зернових терміналах або складах, які вже використовуються чи ще будуть.

Найімовірніше, це спроба росіян зупинити трафік українського зерна і морем, і сушею, зокрема,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

На його думку, нині окупанти використають максимальну кількість "Шахедів", потім естафету у них переймуть ракети. Тому що останнім часом Росія мало використовує ракети, накопичуючи їх.

Військовий експерт припускає, що удари по наших енергетичних об'єктах, по інфраструктурі завдаватимуться вже ракетами. Адже використовувати ракету по складу із зерном дорого навіть для росіян. Тому вони запускають велику кількість "Шахедів".

Військове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Скільки Росія може виробляти ракет

Полковник запасу зазначив, що Росія виробляє до сотні ракет за місяць. Можна сказати, що працює з коліс, оскільки приблизно стільки ж ракет відправляє по нашій території. Й відбувається це у 3 – 4 хвилі. Річ у тім, що підготувати ракетну хвилю можна приблизно за тиждень – півтора.

Тому малі хвилі готуються за тиждень, а більш-менш серйозні – до 10 днів,

– заявив Світан.

Він зауважив, що з такою періодичністю ворог і надалі намагатиметься вибити нашу критичну інфраструктуру. Лише підвищеною щільністю систем ППО можна прикрити наше небо. Також суттєво допоможуть літаки F-16, коли прибудуть до України.

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