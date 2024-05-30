Руйнується ще один міф: чому США панічно реагують на удари України по російських ядерних РЛС

Українські безпілотники атакували три російські системи раннього попередження про ракетно-ядерний напад поблизу Орська та Армавіра. У США стурбовані подібними ударами, мовляв, вони "можуть серйозно занепокоїти Москву".

В етері 24 Каналу політолог Тарас Загородній пояснив, з чим пов'язана панічна реакція Вашингтону. Зазначимо, що метою цих ударів було послаблення здатності Росії відстежувати діяльність українських військових на Півдні нашої держави.

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Як Україна розвіює міф про ядерну ескалацію

Насправді завдяки атакам БпЛА по російській території нашим військовим вдається руйнувати міфи про ядерну ескалацію. Україна показала, що Росія відверто блефує.

З погляду міжнародного права атака на ядерну інфраструктуру передбачає ядерну відповідь, тому така нервова реакція. Як зазначає Загородній, до того ж це дотискає адміністрацію Джо Байдена і показує, що США відверто хочуть врятувати Росію заборонами щодо ударів по території країни-агресора.

Україна показує, а чого ви боїтесь? Нічого відбуватися не буде,

– мовив політолог.

Крім цього, кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що "розбомбив би Москву і Пекін", якби Росія вторглася в Україну, або Китай окупував Тайвань за його президентства. Також потенційний віцепрезидент Ніккі Гейлі, яку може взяти до себе Трамп, взагалі звинуватила Росію, що вона подавала розвідані для атаки на Ізраїль.

Це дуже гарні тенденції, які запускає саме Україна, тому що ми показуємо, а король-то голий,

– додав Загородній.

За його словами, Україна повинна сповідувати наступну тактику – в обмін на те, щоб ЗСУ не били сильно по Росії, нехай партнери надають нам більше зброї, винищувачів F-16, системи ППО.

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