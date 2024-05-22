США офіційно не дозволять бити по Росії: який варіант можливий

Глава МЗС Дмитро Кулеба наполягає на тому, щоб Україна мала право вражати ворожі цілі на території Росії. Однак США офіційного дозволу бити по території Росії не дасть Україні.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що США може дозволити застосовувати їхню зброю для ударів по ворожих цілях неофіційно. Тобто США буде відкидати будь-які вкиди Росії щодо цього, а Україна вже сама буде відповідати на претензії Кремля.

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Який варіант можливий

Деякі країни, за словами політолога, вже дали Україні "зелене світло" щодо застосування зброї по території Росії. США ж офіційно, на рівні Білого дому, таку згоду не дадуть.

На це впливає виборчий процес у країні, є певна кількість демократів, для яких таке рішення є неприйнятним. З однієї сторони демократи підтримують Україну, вважають Росію країною-агресором, але бити по її території українцям американською зброєю не дозволяють.

Хоча будь-яка зброя, яка перетинає кордон України, попадає в руки наших військових стає автоматично українською,

– зауважив Рейтерович.

На думку політолога, в найближчий місяць Україна отримає згоду на право вражати ворожі цілі на території Росії, просто не у формальному форматі. Тобто США буде відкидати претензії Росії, а Україна буде сама відповідати на закиди Кремля.

Це варіант, який може нас влаштувати, тому що росіянам треба буде це все доводити, а в них з цим дуже складно. В них немає ніяких механізмів, як натиснути на США,

– зазначив Рейтерович.

Позиції країн щодо ударів по Росії: коротко