Кремль вибухнув погрозами на можливі далекобійні удари по Росії: чи може це вплинути на США

Владімір Путін попередив Захід, що якщо вони дозволять ЗСУ бити вглиб Росії західними далекобійними ракетами, то воюватимуть з Росією. Однак це стандартні заяви кремлівського диктатора, які лунають мало не щодо кожного рішення Заходу про допомогу Україні.

Штати можуть ухвалити рішення про дозвіл на використання Storm Shadow для атак вглиб Росії, яких там декілька десятків, а щодо ATACMS триватиме заборона. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Михайло Жирохов.

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Можуть не дати дозвіл щодо ATACMS

Михайло Жирохов зазначив, що Україна має не так багато ракет Storm Shadow, щоб говорити про їхнє використання для ударів по російській території. Їх не вистачає навіть для об’єктів у тимчасово окупованому Криму.

Якщо американці не дадуть свій дозвіл на використання ATACMS, це все ні про що. Можуть зробити таке "половинчасте" рішення, що буде тільки дозвіл на використання Storm Shadow, яких там декілька десятків, а ATACMS використовувати не дадуть згоди,

– припустив військовий експерт.

Погрози Путіна: головне

Владімір Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії нібито означатиме пряму участь НАТО у війні з Росією. За його словами, якщо ЗСУ отримають дозвіл бити вглиб Росії – це нібито "суттєво змінить саму суть і природу конфлікту". Він пригрозив "відповідними рішеннями".

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер відповів на погрози кремлівського диктатора. Він наголосив, що Росія сама розпочала війну в Україні та може її припинити, а Україна має повне право на самооборону.