В Гренландії не вийшло, може вийде в Україні: Трамп прагне угоди про "рідкоземи" з однією метою

Володимир Зеленський найближчим часом може підписати в оновленій редакції угоду про рідкісноземельні метали. Першу її версію він не погодився укладати через відсутність в ній гарантій безпеки для України. Цим він розчарував адміністрацію Дональда Трампа і його особисто.

На думку політолога та соціолога із Німеччини Ігоря Ейдмана, яку він висловив 24 Каналу, ця угода має для Трампа велике значення, адже її укладення з Україною стане великим успіхом для нього. Крім того, Росія може запропонувати США права на родовища корисних копалин на території окупованої України.

Важливо Українці або підписують угоду про метали, або "з ними буде багато проблем", – Трамп

Трампу потрібний символічний жест

"Ця угода не матиме прямої дії. В ній йдеться про природні ресурси, які ще не розроблені, і для того, щоб їх розробити потрібні мільярди доларів та багато років", – підкреслив політолог.

Однак, на його думку, ця угода потрібна Трампу для внутрішнього користування і для того, щоб показати її своїм виборцям. Йому потрібні якісь успіхи, він має щось захопити.

З Гренландією не вийшло, тому він намагається отримати ефемерні рідкісноземельні метали, які видобути далеко не так просто, як нафту на Близькому Сході,

– наголосив він.

Ба більше, якби це була угода щодо розділення продукції, коли інвестор вкладає гроші в розробку родовища, а коли воно вже працює, частина видобутої продукції спрямовується цьому інвестору і він її реалізує, в цьому, на думку соціолога, не було б нічого кабального. Це нормальна практика, і, наприклад, Росія так активно розробляла разом із західними, зокрема з американськими партнерами, шельф поблизу Сахаліну і взагалі видобуток там нафти.

Однак Трампу потрібно не це, а певний символічний жест. Якщо це так, то Володимир Зеленський абсолютно правий у тому, що за це потрібно більше отримати з США. Якби президент України одразу підписав цю угоду, то Трамп його б перестав поважати, тому що в "мистецтві угоди" потрібно вміти торгуватися. Тому зараз і буде відбуватися ця торгівля,

– сказав Ігорь Ейдман.

Він висловив сподівання, що Зеленський буде активно торгуватися з командою Трампа і отримає за підписання цієї виправленої і більш рівноправної угоди з США реальні гарантії безпеки, постачання зброї тощо.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду щодо обміну українських рідкісноземельних металів на допомогу з боку США. Україна, за словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка має важливі умови для підписання цього договору, зокрема, це можливість для Києва заробляти на видобутку корисних копалин і гарантії безпеки для нього.

Водночас відомо, що Україна і США допрацьовують нову версію угоди про рідкісноземельні метали, яка може бути підписана вже 22 лютого. Важливу роль у прискоренні цього процесу відіграв спецпредставник Трампа Кіт Келлог, який прибув до Києва 19 лютого і зміг завоювати довіру українського керівництва.