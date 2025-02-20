США й Україна обговорюють "покращену" угоду про копалини, – Axios

За даними журналістів, напад люті в США минув і обидві країни повернулися до обговорення угоди про копалини. До цього розбіжності щодо ресурсів спровокували кризу у відносинах США й України.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios. Дуже цікаво, як змінювалася риторика радника Трампа з нацбезпеки Майка Волца. Якщо 19 лютого він заявляв, що Трамп не терпітиме такого ставлення з боку України, то вже наступного дня натякнув, що укладення угоди можливе.

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Що відомо про новий варіант угоди зі США щодо копалин

Тепер угода виглядає більш імовірною. Адже, за даними джерел, "в останньому проєкті були суттєві покращення, і він відповідає українському законодавству".

Обізнане джерело повідомило, що кілька помічників Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом і дозволити президенту США виправдати подальшу підтримку України з боку США,

– сказано в статті.

У США говорили, що розчаровані відмовою Зеленського. Центр протидії дезінформації пояснив: Америку в особі Білого дому хвилюють тільки власні інтереси.

Утім, медійники вважають, що слова Зеленського щодо зустрічі з Келлогом містять натяк на те, що документ про ресурси обговорюють.

"Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7", – висловився Зеленський.

Нагадаємо, 20 лютого Трамп говорив про спрощену угоду щодо рідкісноземельних металів.