Після "наїздів" Трампа у Європі заметушились: політолог проаналізував угоду про корисні копалини

Україна та США працюють над укладанням угоди про видобуток рідкісноземельних копалин нашої держави. Перший варіант, який адміністрація Дональда Трампа запропонувала Володимиру Зеленському було відхилено, тому сторони шукають компроміс.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що, на його думку, угода про корисні копалини гарна. Українські дипломати попрацювали добре.

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Договір про рідкісноземельні копалини

Тарас Загородній припустив, що підписання угоди про рідкісноземельні матеріали може передбачати ленд-ліз та необхідну допомогу.

Проте, за результатами зустрічі у Вашингтоні, невідомо, чи угода буде укладена. Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський "не готовий до миру", зазначивши, що він може повернутись лише тоді, коли змінить свою позицію.

Гарний документ, де сторони зобов'язуються створити Інвестиційного фонду відбудови України. Я розумію це так, якщо не буде допомоги (від США – 24 Канал), то й угоди також. Це документ про намір створити систему покупки віртуальних активів,

– висловився він.

Однак, попри ймовірність підписання будь-яких угод із США, важливо розуміти, що лише Україна може гарантувати власну безпеку, зокрема Збройні Сили нашої держави.

Гарантом безпеки є ЗСУ та власні далекобійні ракети. Після "наїздів" Трампа ми бачимо рухи в Європі. Там пропонують, щоб ядерні гарантії нашій державі давали Франція та Британія,

– сказав політолог.

На його думку, тиск адміністрації Трампа на європейських лідерів може спрацювати по-іншому, не як того очікував лідер США. Мовляв, Європа об'єднає свої фінансові ресурси та посилюватиме свої військові спроможності самостійно, забезпечуючи всім необхідним Україну.

Варто додати, що під час зустрічі у Вашингтоні, де мала відбутись угода між Україною та США про корисні копалини, Володимир Зеленський та Дональд Трамп обмінялися жорсткими аргументами щодо війни в Україні. Суперечка тривала близько шести хвилин і супроводжувалася гострими висловлюваннями з обох сторін.