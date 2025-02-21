Трамп ще навіть не встиг подивитися в очі Путіну: чого чекати Україні від США

Манера ведення перемовин Трампа та його команди є досить специфічною. Потрібно бути готовими витримувати тиск від американської адміністрації.

Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Максим Ялі, зауваживши, що Україна не погодилася на першу пропозицію США щодо рідкоземельних металів. Це було правильне рішення. Вже є інформація про покращену угоду.

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Чого очікувати від США далі

Як наголосив Ялі, найімовірніше, США запропонують угоду про рідкоземельні метали та інші корисні копалини. Поки немає точних даних, що саме цього разу хочуть Штати.

В контексті переговорів поки також немає конкретики. Росія намагається проштовхнути буквально усі свої вимоги. Вже навіть лунала "формула" про попередню угоду, вибори та договір з новим президентом. Зараз Штати дивляться, як Україна відреагує на такі нахабні ініціативи Путіна.

Зрозуміло, що у нас негативна реакція. Впевнений, що буде багато раундів перемовин. Як все це буде виглядати – ніхто не може сказати. Але те, що Трамп навіть не встиг глянути в очі Путіну, але вірить йому… Це тривожні сигнали,

– сказав Ялі.

Додамо, радник з питань нацбезпеки США Майк Волц почав розповідати, що Штати не приймуть відмову України підписувати угоду про корисні копалини. Він переконаний, що президент Володимир Зеленський її підпише найближчим часом.

Раніше були повідомлення, що США хотіли 50% ресурсів України. Однак в угоді не було нічого вказано за гарантії безпеки.