Ганебна угода Путіна і Трампа різко підняла рейтинг Зеленського в Україні

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс після так званої "дизельної угоди" і тиску на Київ з боку США. Дональд Трамп несвідомо підняв рейтинг українського лідера аж на 10 відсотків.

У Київському міжнародному інституті соціології вважають, що це ефект "згуртування навколо прапора".

Чому рівень довіри до Зеленського зріс?

За даними КМІС, загалом Зеленському довіряють 54% українців, не довіряють – 41%. Баланс довіри та недовіри становить +13%.

Наприкінці серпня – на початку вересня показники були такими самими.

Як змінювався рейтинг довіри до Зеленського / Фото КМІС

Водночас на початку жовтня ситуація була іншою.

За результатами опитування 8 – 9 жовтня, президенту довіряли 43% респондентів, а 52% не довіряли.

Уже 10 – 16 жовтня довіра зросла до 57%, а недовіра знизилася до 39%.

Як зросла довіра до Зеленського / Фото КМІС

Довідка: Серед усіх опитаних 22% заявили, що повністю довіряють Зеленському, ще 32% — скоріше довіряють. Водночас 24% зовсім йому не довіряють, а 17% відповіли, що скоріше не довіряють.

На думку соціологів, такий розрив можна пояснити реакцією на тиск з боку США.

Звинувачення на адресу президента в нібито небажанні йти на поступки Росії частина суспільства сприймає як тиск на Україну загалом.

Українці можуть обурюватися корупцією в оточенні президента та невдалими кадровими рішеннями.

Водночас вони менше критикують Зеленського за його дії на міжнародній арені, зокрема за пошук оборонної підтримки та відстоювання інтересів України у відносинах з іншими країнами.

Крім того, 73% українців не погоджуються з тим, що влада має бути поступливішою на переговорах із Росією.

У КМІС зауважують, що поки невідомо, наскільки тривалим буде зростання довіри. Подальша динаміка залежатиме, зокрема, від дій і комунікації західних партнерів, а також від внутрішньої політики української влади.

Що відомо про дизельну угоду і тиск на Україну?

9 жовтня 2026 року президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Для цього США погодилися послабити санкційні обмеження на російський дизель.

Володимир Зеленський розкритикував домовленість, заявивши, що вона вигідна Росії, яка отримуватиме додаткові кошти на продовження війни.

Після цього Трамп публічно розкритикував Зеленського та заявив, що Україні варто обрати іншого президента, який зможе домовитися з Росією про завершення війни.