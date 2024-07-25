У Зеленського відреагували на блокування Угорщиною допомоги через російську нафту

Угорщина тривалий час блокує понад 6 мільярдів євро на допомогу Україні з Європейського фонду миру. Тепер причиною називають те, що Україна припинила транзит нафти російської компанії "Лукойл" своєю територією.

Через це Будапешт погрожує зупинити експорт електроенергії до нашої держави. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що такі заяви звучать дуже дивно, зважаючи на те, що в Україні йде війна.

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Україна вирішує, як захищатися

Наша держава ввела санкції проти компанії "Лукойл", нафта якої складає 37% усього нафтового балансу Угорщини через нафтопровід "Дружба". Це 2,2 мільйона тонн сирої нафти, яка йде з Росії.

Михайло Подоляк зауважив, що йде "двостороння гра". Угорщина блокує нас, постійно займаєте дивну позицію, яка йде всупереч з позицією Європейського Союзу. Тоді такій країні логічно буде призупинити членство в ЄС і заявити, що вона має свою окрему позицію.

Ви отримуєте преференції, дотації, гранти від Євросоюзу, але водночас блокуєте життєво необхідну допомогу для України. Ба більше, хочете, щоб Україна виконувала щодо вас зобов'язання, які для нас є абсурдними. Це ж нонсенс,

– наголосив радник голови ОПУ.

Україна завжди старалася поводитися з іншими європейськими країнами максимально коректно, бережно, попри образи, певні заяви та дії. Але сьогодні треба обрати шлях, якими наші партнери хочуть рухатися. А Україна, звісно, має право захищатись так, як вважає за потрібне.

До того ж транзит нафти сьогодні зупинений з технічних причин, тому що Росія б'є по енергетиці України. Так нафтопроводи не можуть існувати, є дефіцит електроенергії – все це очевидні речі,

– сказав Подоляк.

Угорщина перебуває під тиском ЄС

Країна, заради якої Угорщина готова робити певні політичні заяви, блокує дуже потрібну допомогу Україні, б'є по енергетичних можливостях країни.

Замість того, щоб звернутися до Росії та сказати перестати бити по енергогенерації України – висуваються вимоги, що це Україна має зробити так, щоб інші країни далі отримували все, що їм потрібно. Тоді виникає питання – а хіба Угорщині не потрібно зробити те саме для України.

Ультимативно це не працює. Мені здається, що Угорщина сьогодні перебуває під тиском європейських спільнот. Тому що для Європи вкрай образливо, що їхня репутація була обнулена дивним візитом пана Віктора Орбана до Пекіна та Москви,

– зауважив Подоляк.

Він додав, що прем'єр однієї з країн-членів ЄС показує, що для нього не існує ніякої корпоративної солідарності, корпоративних правил. Не існує нічого, крім власних інформаційних, пропагандистських потреб.

Це б'є по репутації Європейського Союзу, зокрема на ринках третіх країни, зокрема БРІКС, Глобального півдня. Тепер вони вважають, що будь-яка країна в Європі взагалі не дотримується колективних домовленостей і може поводитися, як їй заманеться.

Тому я б радив нам спокійно ставитись до заяв Словаччини чи Угорщини про блокування чогось. Їм треба спочатку владнати свої відносини з Європейським Союзом, який займає абсолютно проукраїнську позицію,

– підсумував радник голови ОПУ.