Угорщина їде на саміт миру: чому для України це справді дуже важливо

В Угорщині офіційно підтвердили, що планують взяти участь у Глобальному саміті миру, що відбудеться вже 15 – 16 червня. Хоч раніше Будапешт не бачив у цьому сенсу, адже на саміті не буде Росії.

Рішення Угорщини про участь у саміті насправді непогана новина для України. Таку думку в етері 24 Каналу розповів Максим Джигун – політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics.

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Угорщина буде на саміті миру

Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто, який перебуває на Економічному форумі у Санкт-Петербурзі, оголосив що Угорщина візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії. Він також висловив жаль, що на саміті не буде самої Росії.

Раніше, до речі, саме через те, що Москву ніхто не планує запрошувати, Угорщина не планувала з'являтись на засіданні.

Я глибоко переконаний, що участь Угорщини та інших латентних проросійських держав у саміті краща, ніж якби їх не було. Вочевидь, Угорщина політично нічим не ризикує, беручи участь у засіданні. З іншого боку вони отримують нагоду публічно заявити про свою позицію проросійських наративів,

– зауважив Максим Джигун.

Цікаво також, чи буде Угорщина готова підписати підсумкове комюніке з іншими державами. Однак, є ймовірність, що все ж Будапешт може це зробити, адже у західній пресі почала з'являтись інформація, що підсумкове комюніке не передбачатиме гостру зміну позиції міжнародної спільноти, остаточного засудження Росії тощо.

"Все ж участь Угорщини – гарна нагода зав'язати додаткові зв'язки з цією країною. Для нас вони критично важливі у контексті вступу України до ЄС та НАТО. Зрештою, Угорщина протягом наступних пів року буде очолювати одну з інституцій у ЄС, тож з ними у будь-якому випадку доведеться домовлятися", – пояснив політолог.

Водночас, звісно, очікувати від Угорщини якоїсь проукраїнської позиції на саміті – марно.

Угорщина розпалює ненависть європейців до НАТО

Варто додати, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Обран заявив, що підтримає кандидатуру свого нідерландського колеги Марка Рютте на посаду генсека НАТО. Однак, звісно, не просто так. Орбан сказав, що умовою підтримки кандидатури Рютте буде відмова від участі в операціях НАТО проти російських військ в Україні.

Така заява є провокативною та маніпулятивною. Тому що ніколи не мовилось про те, що війська НАТО підуть воювати проти росіян безпосередньо. Ініціативи, зокрема, від Франції передбачають навчання та підтримку ЗСУ. Подібні заяви формують ненависть до НАТО як організації,

– наголосив політолог.

Угорщина такими заявами лише підігріває наратив, що, мовляв, Альянс сприятиме тотальному залученню у війну мешканців Європейського Союзу, хоч ніхто про це ніколи і не говорив.

"Такий наратив є вигідним на тлі виборів до Європейського парламенту, які відбувається цими днями. Особливо для євроскептиків, які вважають, що треба ізолюватися, закриватися та розв'язувати виключно внутрішні питання. Це також інструмент шантажу та випрошування певних преференцій", – зауважив Джигун.

Не варто забувати, що Угорщина часто вдається до подібної тактики. Зокрема, їхня неготовність відкривати шлях Україні до Європейського Союзу закінчилася тим, що Будапешту дали черговий кредит.

Саміт миру у Швейцарії: що відомо