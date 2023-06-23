Угорщина зрозуміла, що "вляпалася" у скандал, – Жданов розповів, що готує Орбан

Країна-агресорка Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених. Будапешт незаконно утримує бійців ЗСУ в ізоляції.

Це у своєму відеоблозі прокоментував військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, у Будапешті не знають, як вибратися з цього скандалу, тож керівництво країни готує декілька ІПСО.

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Угорщина "вляпалася" у скандал

"Продовжується погана епопея з Угорщиною. Ймовірно, керівництво країни зрозуміло, що воно "вляпалося" у великий міжнародний скандал. Через те, що взяли у Росії українських військовополонених", – сказав військовий експерт.

Наразі є інформація, що влада Угорщини готує інформаційно-психологічну спеціальну операцію про те, що вони нібито проводили "обмін полоненими".

"Взагалі, звісно, на голову не налазить, адже який "обмін полоненими". Кого на кого "обмінювала" Угорщина? Чому Москва передала українських військовополонених Будапешту? На якій підставі Угорщина прийняла наших полонених, не повідомивши про це Україну?" – зазначив Жданов.

З якою метою Росія передала українських військовополонених Угорщині: дивіться відео

Хочуть дискредитувати українську владу

Дії угорської влади не вписуються ні в які рамки міжнародного права. Трьох полонених, яких росіяни передали Угорщині, нам все ж таки вдалося забрати. Проте, за даними спецслужб, їх там було 11.

На жаль, наразі невідома доля решти військовополонених та де їх утримують. У Будапешті мовчать й не надають інформації про українських полонених.

Також угорська влада може запустити ІПСО щодо дискредитації влади України буцімто наше керівництво не хоче забирати полонених. Росія ж напевно скаже, що "готова" до обміну, однак, як завжди на своїх умовах.

Чомусь, коли українські спецслужби намагаються провести переговори щодо обміну полоненими, то ми зазвичай отримуємо відмову. А тут вони хочуть показати, що Україна не йде на контакт,

– додав військовий експерт.

На його думку, завдяки політичному керівництву Угорщини навколо наших військовополонених складається ось така жахлива ситуація.

Росія передала українських військовополонених Угорщині: коротко