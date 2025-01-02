На Закарпатті чоловіки намагалися перетнути кордон, вдаючи працівників Укрзалізниці

Прикордонники затримали двох чоловіків, які під виглядом працівників Укрзалізниці і намагалися вийти до Словаччини. Вони рухалися в бік кордону, нібито перевіряючи стан рейок.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Державну прикордонну службу. Шлях через залізницю до Словаччини чоловікам проклали переправники.

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"Рейковий" маршрут порушників

Двоє чоловіків намагалися використати незаконну схему, щоб перетнути державний кордон України. Вони одягли світловідбивальні жилети та спецодяг і йшли колією. Аби не викликати підозри, порушники взяли з собою інструменти – кирку і лопату.



Чоловіки намагалися перетнути кордон під виглядом залізничників / Фото Державної прикордонної служби України

Таким чином чоловіки дійшли до прикордонного селища Великий Березний та вирушили далі в бік лісу. Однак їх помітили прикордонники біля загорожувального паркану. Вони затримали чоловіків, а пізніше і їхніх провідників.



Правоохоронці затримали порушників та організаторів схеми / Фото Державної прикордонної служби України

Чоловіки, які намагалися покинути територію України під виглядом залізничників притягнули до адміністративної відповідальності, а організаторів схеми тримають під вартою.

Схеми ухилення від мобілізації: останні новини

В Одесі 38-річну жінку підозрюють в організації схем для військовозобов'язаних чоловіків. Вона допомагала їм уникнути мобілізації за допомогою підроблених документів. Під час обшуків у порушниці виявили близько 110 тисяч доларів готівкою та золоті злитки.

У Києві колишній працівник ТЦК і СП з колегами організували схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Через лікаря столичної лікарні він робив військовозобов'язаним фіктивні медичні документи. За цю послугу вони брали від 6 до 12 тисяч доларів США.

У Харківській області також працівники військкомату і члени ВЛК допомагали чоловікам виїхати за межі України. За гроші зловмисники вносили неправдиві дані у військово-облікові документи. Усього затримали 39 фігурантів справи, в яких вилучили гроші, майно та документи.