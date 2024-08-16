Дуже сильно масштабувалися, – Черник оцінив атаки ЗСУ

Українські сили 14 серпня уразили одразу 4 російських аеродроми. Зокрема, під ударами опинилися авіабаза "Саваслейка" в Нижньогородській області, звідки злітає МіГ-31К, що є носієм ракет типу "Кинджал".

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що головна характеристика цих ударів у тому, що вони по справжньому масштабовані. Також українські захисники збили російський літак Су-34 у Курській області.

Важливо Україна уразила відразу 4 військові аеродроми росіян: офіційна заява Генштабу

"Панцир-С1" вже неефективний

СБУ та ГУР вдалося успішно атакували аеродроми "Борисоглєбськ" і "Балтимор" у Воронезькій області, "Халіно" у Курській і "Саваслейка" у Нижньогородській.

За останні дні загалом атаки дуже сильно масштабувалися. Міноборони Росії заявляло, що було збито понад 100 українських безпілотних систем. А їхній наймасованіший наліт – 57 "Шахедів" за одну ніч. Тоді виникає питання, а скільки не збили та наскільки великі ці комплексні удари,

– наголосив військовий експерт.

Також завдяки атакам українських сил, за його словами, повністю зреалізована російська система протиповітряної оборони. Росіяни самі визнали безпорадність їхнього хваленого комплексу протиповітряної оборони "Панцир-С1".

"Його 30-міліметрові гармати вже не потрібні, тому що вони віджили своє і не ефективні", – зауважив він.

Чим більше постраждає МіГ-31К, тим краще

Удари по аеродромах дуже важливі через імовірне ураження там літаків, зокрема МіГ-31К, а також пошкодження літовищ, що ускладнить або унеможливить зліт бортів.

Чим більше постраждає МіГ-31К, тим краще, тому що "наймолодші" ці машини вироблені у 1994 році, а нові будувати росіяни вже не зможуть,

– відзначив Петро Черник.

Хоча ворог ще має доволі великий запас машин цього класу – у межах до 100 одиниць. Проте вони точно підуть за методом "канібалізму" – вузли та механізми зніматимуть з одних та ставитимуть на інші.

Проте тенденція просто прекрасна, тому що авіація – це направду дуже дошкульна справа. Ракета Х-47М2 "Кинджал" доволі серйозна. Комплекс Patriot як і SAMP/T може її підняти, але все ж таки проривання бувають. 500-кілограмова частина – це дуже потужно,

– зазначив військовий експерт.

Зверніть увагу! Петро Черник наголосив, що також важливо якнайбільше ліквідувати російські літаки Су-34. За пів року українські сили знищили щонайменше півтора десятка цих машин. Водночас у 2023 році росіяни поставили до строю усього 6 одиниць Су-34. Навряд чи вони зможуть виробляти до десятка машин цього класу на рік.