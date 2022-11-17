Зеленський розповів, чи допустять Україну розслідувати падіння ракети у Польщі

Росія у вівторок, 15 листопада, завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки окупантів одна з ракет впала в Польщі, після чого розпочалося розслідування інциденту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракети у Польщі. За його словами, Україна вже отримала відповідне підтвердження.

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Зеленський впевнений, що в Польщі впала російська ракета

Зеленський наголосив, що доки не буде закінчено розслідування – не можна стверджувати, які ракети впали в Польщі. Однак він впевнений, що йдеться не тільки про залишки ракет ППО.

Учора ми отримали підтвердження, що наші фахівці братимуть участь у розслідуванні. Доки розслідування не завершиться, ми не можемо сказати точно, які ракети чи їх частини впали на території Польщі. Але ми бачили картинки діаметра вирви. Це не могли бути тільки залишки протиракетних систем,

– сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що 15 листопада, коли впала ракета в Польщі, Росія випустила по Україні майже 100 ракет.

При чому він зазначив, що російські ракети вже падали на територіях третіх держав. Ймовірно, йдеться про випадок у Молдові, коли 31 жовтня там впала російська ракета, збита українською ППО.

"Я не знаю точно, що трапилося цього разу, на 100%. Світ також не знає на 100%. Я впевнений, що це була російська ракета. Ми вдячні, що нас не звинувачують, тому що ми боремося із російськими ракетами на нашій території", – резюмував президент.

Раніше голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох теж підтвердив, що Україну допустять до розслідування. Повідомлялося, що незабаром Україна зможе приєднатися до з'ясування обставин випадку.

Що відомо про падіння ракет у Польщі

У вівторок, 15 листопада, Росія завдала одного з найбільш масованих ударів по енергетичній системі Україні. Окупанти атакували декілька областей, випустивши близько 100 ракет.

Ввечері з'явилася інформація, що в Польщі прогримів вибух, унаслідок якого загинуло двоє людей. Спершу польські ЗМІ повідомили про падіння російської ракети. Однак згодом з'явилася інформація, що це може бути українська ракета ППО, яка намагалася збити російську.

17 листопада в Польщі повідомили про перші результати розслідування. Повідомляється, що польська сторона володіє фото з кордону, де видно "послідовність певних подій".

Відомо, що на місці падіння ракети працюють американсько-польська група. Водночас Україна готова надати наявні докази російського сліду.

У НАТО заявили, що, ймовірно, в Польщі впала ракета української ППО, але в Альянсі наголосили, що остаточна відповідальність за це лежить на Росії.

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