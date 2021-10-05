Україна до кінця року внесе в ООН оновлені резолюції щодо Криму, – Зеленський

Вже до кінця 2021 року Україна планує внести в Генасамблею ООН оновлені резолюції щодо Криму. У цьому офіційний Київ розраховує на підтримку Ізраїлю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з главою Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Герцог з офіційним візитом перебуває у Києві.

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Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку України

Зеленський подякував Ізраїлю за принципову підтримку України – її суверенітету та територіальної цілісності.

Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися і далі, зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації півострова,

– сказав Зеленський.

Київ стурбований політикою Росії на півострові

Зазначимо, що раніше заступник постійного представника України в ООН Юрій Вітренко наголосив, що Україна стурбована тенденціями на окупованому півострові. Мовиться про те, що Росія нарощує там ядерний потенціал. З такою заявою Вітренко виступив на засіданні Генасамблеї до Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

До теми Для українців окупація Криму та війна на Донбасі – частини конфлікту, влаштованого Росією

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба у своєму блозі написав, що ООН не вистачає сміливості кинути виклик Росії – мовиться саме про питання окупації Криму. Таку думку урядовець висловив за підсумками Генасамблеї ООН.