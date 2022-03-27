Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ через ядерний тероризм

27 березня 2022 , 15:55
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Джерело:

Кабінет міністрів України

Російські війська захопили дві атомні станції в Україні. Через це Україна вимагає виключити Росію з Міжнародної агенції з атомної енергії.

Підставою для цього є політика "ядерного тероризму", яку проводить Росія

Про це заявила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль. За її словами, Україна пране усунути Росію з МАГАТЕ.

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Якщо ж усунути РФ не вдасться, то Україна принаймні хоче зменшити вплив окупантів та відсторонити росіян від ключових позицій.

Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики,
– сказала Зеркаль.

У Міненерго переконані, що підставою для цього є політика "ядерного тероризму", яку проводить Росія, захоплюючи українські АЕС.

Росія захопила українські АЕС

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Автор: Михайло Гема