Україна домовляється з Росією про евакуацію з "Азовсталі" медиків, поранених бійців і мирних

Наразі українська влада намагається домовитися з Росією про те, щоб евакуювати з "Азовсталі" медиків, поранених бійців та цивільних, які наразі перебувають у самому Маріуполі.

Про це під час брифінгу розповіла координаторка дій з гуманітарних коридорів від Офісу Президента Тетяна Ломакіна розповіла, повідомляє 24 канал.

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Якщо про евакуацію цих категорій людей вдасться домовитись, це буде другий етап гуманітарної операції.

Зараз ведуться перемовини про можливий другий етап гуманітарної операції зі спасіння медичних працівників і поранених – близько 500 людей. А також про відкриття гуманітарних коридорів, яких потребують самі Маріупольці,

– розповіла Ломакіна.

Скільки цивільних залишилось в Маріуполі

Згідно з даними Офісу Президента, нині у Маріуполі перебувають декілька тисяч людей. Переважно це жінки, діти та люди похилого віку.

Вони всі чекають на порятунок, і Україна робитиме все можливе, щоб відкрити гуманітарний коридор і допомагати людям виїхати до мирних територій України,

– додала Ломакіна.

Яка ситуація на "Азовсталі": коротко про головне

Ситуація на заводу критична – серед захисників Маріуполя багато поранених, яким терміново потрібна медична допомога. Багато з них без рук та ніг і не мають навіть знеболювального, щоб хоча б втамувати біль.

Росія безперестанку штурмує завод. Зранку 11 травня українські воїни повідомили, що лише упродовж минулої доби окупанти завдали по "Азовсталі" 20 повітряних атак.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що наразі там понад більш ніж тисяча українських бійців. Серед них багато людей з відкритими ранами, які перебувають у повній антисанітарії.

Володимир Зеленський 10 травня розповів, що Україна використовує усі можливі дипломатичні інструменти, щоб врятувати українських бійців Маріуполя. Але Росія не погоджується на жоден варіант.

Україна запропонувала обмін й попросила Росію вивезти хоча б важкопоранених. Натомість Росії віддадуть полонених окупантів. Кремль ще не відповів.

Додамо, що 6 травня активісти створили петицію, де вимагають ООН почати евакуацію всіх військових та цивільних із "Азовсталі", застосувавши процедуру екстрадиції. Наразі там понад мільйон підписів.

8 травня захисники Маріуполя підтвердили, що готові здатись третій стороні та залишатися в цій країні до завершення війни. При цьому вони просять евакуювати із ними й тіла загиблих побратимів.

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