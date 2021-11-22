Україна готова протистояти агресору за будь-якого розвитку подій, – Данілов
Джерело:РНБО
Олексій Данілов, на фоні заяв розвідки про ймовірний план наступу Росії, заявив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій. Секретар РНБО запевнив, що важлива також консолідація цивілізованого світу.
Відповідну заяву секретар РНБО зробив під час робочого візиту в Канаду. Про це мовиться на сайті Ради національної безпеки і оборони України.
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Данілов заявив, що Україна готова протистояти агресору
Олексій Данілов очолив українську делегацію, яка взяла участь в Halifax International Security Forum в Канаді.
Олексій Данілов наголосив на важливості консолідації зусиль цивілізованого світу для протидії агресивній політиці Росії та готовності України протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій,
– мовиться у повідомленні.
Між іншим, на зустрічах обговорювали й актуальні загрози та безпекове співробітництво України з державами-партнерами. Ба більше, українська делегація взяла участь в сесії, присвяченій Україні. Зокрема під час неї:
- обговорили ситуацію на українських кордонах;
- важливість просування євроатлантичної інтеграції України для збереження безпеки в регіоні;
- необхідність жорсткої реакції цивілізованого світу на провокації Росії;
- необхідність солідарної позиції євроатлантичної спільноти.
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- Натомість у Кремлі заявили, що на тлі цього слід очікувати на "провокації". На думку речника Путіна Пєскова – "істерика нагнітається штучно".
- Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ на Україну.