Україна готується до зими і російських атак: Зеленський заслухав низку доповідей

Удень 15 жовтня Зеленський провів Ставку, яка була повністю присвячена питанням енергетики. Ішлося про підготовку до зими.

Відповідно до повідомлення Володимира Зеленського, на Ставці обговорили всі рівні захисту енергетичної інфраструктури. Окрему увагу приділили ППО.

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Про що йшлося на енергетичній Ставці 15 жовтня

Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок,

– написав президент.

Оскільки говорили про комплексну підготовку до зими, то під час засідання доповіли всі, хто залучений у процесі: "Нафтогаз", Укренерго, міністерства енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряні сили, обласні військові адміністрації.

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах", – додав Зеленський.

Коли почнеться опалювальний сезон

В Україні стає відчутно холодніше та починаються заморозки. В ДСНС попередили: з 16 жовтня та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0...-5 градусів.

Офіційно опалювальний сезон уже почався з вівторка, 15 жовтня. Але в кожній області можуть бути свої нюанси. Коли буде тепло в різних регіонах і що буде з тарифами – читайте тут.