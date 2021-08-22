Україна й Грузія обговорили, як пришвидшити вступ у НАТО та ЄС

Український та грузинський прем'єр-міністри обговорили пришвидшення членства країн в Євросоюзі та НАТО. Сторони узгодили координацію спільних кроків.

Про домовленість спільно діяти на шляху до вступу в ЄС та НАТО на спільному брифінгу з грузинським колегою Іраклі Ґарібашвілі заявив Денис Шмигаль.

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Україна та Грузія обговорили вступ в ЄС і НАТО

За словами українського прем'єра, він обговорив з грузинським колегою взаємодію країн на міжнародному рівні.

Зокрема, координацію спільних кроків з метою пришвидшення набуття членства України та Грузії в Євросоюзі та НАТО,

– розповів Шмигаль.

Пріоритетним є питання поглиблення механізмів співпраці з Альянсом з метою інтенсивного залучення країн до діалогу та забезпечення безпеки в Чорному морі.

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У 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті Україна та Грузія подали заявки на вступ. Тоді країнам пообіцяли надати План дій щодо членства. Однак цього досі не сталося.

Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна має намір вступити до Євросоюзу і НАТО протягом найближчих 5 – 10 років.

Водночас Кулеба зазначив, що Київ вступить в Альянс швидше, ніж в ЄС. Однак конкретних дат не назвав.