Україна й Грузія обговорили, як пришвидшити вступ у НАТО та ЄС
Джерело:24 канал
Український та грузинський прем'єр-міністри обговорили пришвидшення членства країн в Євросоюзі та НАТО. Сторони узгодили координацію спільних кроків.
Про домовленість спільно діяти на шляху до вступу в ЄС та НАТО на спільному брифінгу з грузинським колегою Іраклі Ґарібашвілі заявив Денис Шмигаль.
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Україна та Грузія обговорили вступ в ЄС і НАТО
За словами українського прем'єра, він обговорив з грузинським колегою взаємодію країн на міжнародному рівні.
Зокрема, координацію спільних кроків з метою пришвидшення набуття членства України та Грузії в Євросоюзі та НАТО,
– розповів Шмигаль.
Пріоритетним є питання поглиблення механізмів співпраці з Альянсом з метою інтенсивного залучення країн до діалогу та забезпечення безпеки в Чорному морі.Зверніть увагу! Згідно з опитуванням "Рейтингу" у серпні 2021 року за вступ в Євросоюз виступають 64% українців, у НАТО країну бачать 54%.
Україна та НАТО: останні новини
- У 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті Україна та Грузія подали заявки на вступ. Тоді країнам пообіцяли надати План дій щодо членства. Однак цього досі не сталося.
- Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна має намір вступити до Євросоюзу і НАТО протягом найближчих 5 – 10 років.
- Водночас Кулеба зазначив, що Київ вступить в Альянс швидше, ніж в ЄС. Однак конкретних дат не назвав.