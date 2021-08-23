Україна і Грузія вступлять у НАТО, – заступник генсека Джоане

У НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту. У ньому мовиться про те, що Україна і Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу.

Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві. Підтримку Києву висловили лідери блоку ще у червні на зустрічі.

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"Ми також підтверджуємо рішення Бухарестського саміту. Україна і Грузія стануть членами НАТО", – запевнив Джоане.

Неухильна підтримка Україні

Заступник генсека НАТО нагадав, у липні відбувався саміт лідерів країн-членів НАТО. Тоді вкотре підтвердили те, що Україну підтримують. Водночас визнають незаконні дії Росії.

"Ми закликаємо Росію припинити порушення прав всіх українців, зокрема і кримських татар", – наголосив Джоане.

У Росії 16 серпня засудили 4 кримських татар, оголосивши їм максимальні терміни позбавлення волі. Євросоюз вже засудив такі дії агресора.

Він підсумував, що ніколи не визнає анексію Криму.

Кримська платформа: гучні заяви