Україна хоче отримати від Німеччини пакет допомоги на мільярд євро, – посол
Джерело:N-TV
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого відвідає Київ з офіційним візитом. Ця поїздка може стати стартом двосторонніх відносин та гарантією інвестицій.
Час зняти російські окуляри, – посол
Таке сподівання висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він наголосив, що Київ хоче бути рівноправним партнером, а не прохачем.
До теми Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів і зменшує кількість місії у Києві
Україна хоче говорити з Німеччиною відверто, дивлячись у вічі один одному. Щоб німці постійно не виявляли стільки трепету до Росії через власний страх. Німецьким політикам настав час зняти російські окуляри, коли справа стосується України,
– наголосив Мельник.
Він додав, що Україна хоче, аби в Києві Шольц оголосив про пакет допомоги на мільярд євро задля підтримки стабільності української економіки. Крім того, на думку Мельника, Берлін повинен:
- взяти на себе політичні гарантії німецьких інвестицій в Україні;
- запустити програму зниження відсоткових ставок для українських компаній, щоб стимулювати економіку;
- постачати Збройним силам України зброю;
- підтримати прагнення України вступити до Євросоюзу.
Дії Німеччини на тлі загрози ескалації
- Уряд Німеччини відмовляється надавати Україні зброю. Мовляв, вони не хочуть загострювати конфлікт. Таку позицію Берліну вже розкритикували у кількох державах.
- Згодом влада Німеччини заявила, що надасть ЗСУ захисні каски.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з німецьким колегою нібито дійшли компромісу щодо питання зброї. Політики вирішили більше уваги приділяти тому, що в силах Німеччини. Мовиться про фінансову допомогу.
- Канцлер Олаф Шольц наголосив, що у разі нападу Росії, Німеччина підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".
- Берлін закликав усіх німців, які перебувають в Україні, повернутися на батьківщину у "найкоротші терміни".
Це може вас зацікавити – Німеччина не збирається постачати Україні зброю: відео