В України є важелі, – політолог сказав, як нашій державі вплинути на Глобальний Південь

Напередодні саміту G20 Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні. Якщо раніше Пекін мав до неї нейтральне ставлення, то зараз він дотримується більш м'якого підходу.

Проте це лише перший крок щодо змінення здебільше проросійської позиції країн Глобального Півдня. А надалі потрібно здобути їхню підтримку української "формули миру" та засудження російської агресії. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, наголосивши на певних інструментах, які дозволять це реалізувати.

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Надає більшої ваги дипломатії

Україна для посилення впливу на країни Глобального Півдня щодо їхньої підтримки нашої держави має необхідні засоби. А саме – дипломатію та продовольство.

Адже якщо країни Глобального Півдня не хочуть, щоб у них падали ціни на продовольство та як слідство цього виникало незадоволення місцевого населення, то мають вживати відповідних заходів. Крім того, ціни на продовольство зросли й в Європі. Водночас Україна забезпечила себе зерном.

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"Тому в України є важелі впливу. У будь-яких перемовинах важлива наявність важеля. А продовольство, армія, зброя – це важіль, який надає українській дипломатії більшої ваги. Зокрема й на Глобальному Півдні", – зазначив Тарас Загородній.

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Що відомо про позицію Китаю щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Пекін посідав нейтральну позицію щодо агресії Росії. Представник країни утримався під час голосування Ради безпеки ООН, яке засуджувало вторгнення Росії в Україну.

У лютому 2023 року Китай оприлюднив власний "мирний план" з 12 пунктів з політичного врегулювання війни в Україні. Зокрема в ньому йшлося про "повагу до суверенітету всіх країн" та засуджувались "загрози використання ядерної зброї".

В травні Китай підтримав резолюцію Генеральної асамблеї ООН, в якій Росія визначалась країною, що здійснила акт агресії проти України.

За інформацією видання Bloomberg за кілька днів до початку саміту G20 Китай "пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні". Як пише видання, китайські посадовці, які беруть участь у обговоренні фінального комюніке саміту, дотримувались "більш м’якого підходу" до України порівняно з минулим роком.