Генерал армії сказав, коли Україна матиме перевагу в озброєнні

Росія перевела свою економіку на військові рейки, виготовляючи велику кількість боєприпасів та техніки, а також закуповує зброю в Ірану та КНДР. Зокрема, через це Україна тривалий час не мала паритету на фронті.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зазначивши, що особливий дефіцит ЗСУ відчували у боєприпасах та високотехнологічній зброї. Проте зараз ситуація змінюється на нашу користь.

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Відчувають дефіцит живої сили

Раніше перевага ворога була у співвідношенні 1 до 8, а тепер баланс сил змінився, і доходить до 1 до 2.

Зараз можемо не тільки стримувати росіян, але й проводити потужне знищення їхніх резервів. На добу ліквідовуємо понад 1000 окупантів. Тому за два місяці українські сили знищили цілу армію – приблизно 70 тисяч,

– наголосив Маломуж.

Росіяни сьогодні відчувають величезний дефіцит живої сили. У них, за його словами, немає необхідної кількості підготовлених військових, які готові професійно та ефективно воювати.

Можемо змінити стратегію

Водночас Україна нарощує ресурси щодо озброєння. Зокрема по ракетах – ATACMS, Storm Shadow / SCALP EG, системам HIMARS, бронетанковій техніці.

Також врешті решт почали активно поступати боєприпаси. В Європі розгорнуті виробництва снарядів, які виготовляють приблизно 600 тисяч одиниць. Також завдяки ініціативі президента Чехії Петра Павла маємо отримати 800 тисяч боєприпасів у 2024 році.

До того ж Україна закупає у великій кількості снаряди і різні типи озброєнь на зовнішніх ринках. Ними будуть замінювати зброю, що пошкоджена, перебуває в ремонті або знищена ворогом.

Нарешті почав розгортати свої потужності український ВПК. Ми виробляємо власну зброю, зокрема, безпілотники тактичного та балістичного рівня, які можуть завдавати удари на відстані до 2 тисяч метрів. Вони б'ють по глибоких та середніх тилах противника та по лінії фронту,

– підкреслив генерал армії.

Україна вже обігнала Європу з виробництва артилерійських установок і поступово нарощує кількість боєприпасів радянського та натівського зразків.

Цей потенціал України збільшується, і тепер маємо паритет по багатьох позиціях з росіянами. Щодо високоточної зброї та сучасних систем ППО, то тут у нас перевага,

– зауважив він.

В перспективі можемо змінити стратегію ведення війни від стримування ворога до підготовки потужних контрударів і наступальних операцій. Це відбудеться там, де він не очікує, із залученням всіх сил та засобів.

"Тоді буде перспектива звільнення українських територій. Це може відбутися у найближчі пів року – рік. До того часу маємо отримати винищувачі F-16, а також, можливо літаки Mirage та Gripen", – відзначив Микола Маломуж.