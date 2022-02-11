Олексій Данілов заявив, що станом на 11 лютого Україна має доступи до усіх своїх портів у Чорному та Азовському морях.

Данілов зауважив, що водночас є певні застереження щодо проходу великих кораблів, які везуть нам вугілля, повідомляє 24 канал. Однак проблем наразі немає.

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У нас на сьогодні є вільний доступ до всіх портів, які є у нашій країні. Мовиться як про Азовське, так і про Чорне моря,

– запевнив Данілов.

​США про дії Росії у морі

Країна-агресорка 9 лютого повідомила про закриття районів Чорного та Азовського морів на час своїх навчань.

У посольстві США в Україні заявили, що Росія веде економічну війну проти України. Під виглядом військових навчань країна-окупантка обмежує морський суверенітет України.

Зокрема, у Штатах наголосили: Росія обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко заявив, що Росія, ймовірно, готує щось на кшталт "морської блокади" українських портів.

Водночас 11 лютого сусідка повідомила, що не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. Це відбулося під час зустрічі радників "нормандської четвірки".

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