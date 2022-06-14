Україна має поводити себе досить жорстко, – радник глави МВС про "Рамштайн-3"

На третій зустрічі світових міністрів оборони, яка пройде на базі Рамштайн, було б добре отримати звіт за фактами виконаних завдань. Потрібно аби ті учасники зустрічі, які брали на себе певні зобов'язання – прозвітували про це.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. Він також зазначив,що на його думку, Україна на цій зустрічі має себе поводити досить жорстко, адже наша ситуація є вкрай складною.

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"Ми маємо говорити жорстко, вимагати відповідей. Російська збройна перевага вражає масштабами і це є наслідком якраз невиконання домовленостей від деяких партнерів," – зазначає Андрусів

Водночас він пояснює, що якби всі країни виконали власні зобов'язання, ми б сьогодні не говорили про те, що у нас немає сил оборонятись, ми б говорили про більш ефективні контрнаступи, додав радник міністра МВС.

Наша ситуація виглядає загрозливо через те, що у нас дуже мало того озброєння, яке нам надали західні партнери. Йдеться і про те, що просто пообіцяли,

– додає Віктор Андрусів.

Радник Монастирського висловив сподівання, що завтра нас чекає дуже відверта і жорстка розмова, з приводу виконання зобов'язань, які у країн-партнерок є перед нашою державою.

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Хтось активно "закидає" тезу про те, що "Україна нагліє". Ні, ми не нагліємо, а просто намагаємося вижити. І ціна нашого виживання – ваше виживання, адже всі розуміють, що чекає на світ, якщо Україна впаде,

– підкреслив Андрусів.

Що відомо про попередні зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн"

Формат переговорів "Рамштайн" – це зустріч міністрів оборони різних країн світу, яка вперше відбулася 26 квітня. Контактну групу утворили представники 40 країн. Формат отримав таку назву, оскільки перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Після першої зустрічі було вирішено надати Україні обладнання на загальну суму у понад 5 мільярдів доларів.

Друга зустріч відбулася 23 травня у форматі онлайн і до неї приєдналися представники ще чотирьох країн світу. Під час "Рамштайн-2" обговорювали ситуацію на фронті в Україні, надану військову допомогу та інші актуальні оборонні потреби нашої держави.

Після другої зустрічі Контактної групи в середині травня 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів.

Нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін анонсував третю зустріч Контактної групи. Вона відбудеться 15 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Детальніше про очікування України від зустрічі на базі "Рамштайн": дивіться відео