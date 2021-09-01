Україна має продовжити реформи для вступу в НАТО, – Білий дім
Джерело:Білий дім
У Білому домі заявили, що для вступу в НАТО український уряд повинен продовжувати реалізацію реформ. Водночас Штати похвалили прогрес в плані покращення сумісності ЗСУ з військами Альянсу.
США підтримують зусилля України
Журналісти поцікавилися у представника Білого дому, чи бачать американці прогрес у боротьбі України з корупцією. Це відбулося напередодні зустрічі президента США Джо Байдена та українського лідера Володимира Зеленського.
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У Білому домі нагадали про комюніке саміту НАТО в червні 2021 року. У ньому США та їх союзники підтвердили позицію щодо підтримки прагнення України вступили в НАТО.
Частиною повідомлення з цього приводу є необхідність для уряду України продовжувати реалізацію глибоких, всеосяжних і своєчасних реформ. Вони викладені в його річній національній програмі,
– наголосили у Білому домі.
Там додали, що очікують, що президенти обговорять цю тему під час зустрічі 1 вересня.
Водночас у Білому домі похвалили реформи в секторі оборони України: "Київ продовжує забезпечувати прогрес у своєму секторі державного управління. І США й надалі виступають на підтримку постійних зусиль України у реформах в усіх цих секторах".
Шлях України в НАТО: останні новини
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- Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2", Україну мають прийняти в НАТО.