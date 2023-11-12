Взимку Україні вистачить енергоресурсів, – Міненерго

Росія минулого року била по об'єктах енергетичної інфраструктури України, щоб залишити нас без світла та зв'язку. Цілком ймовірно, що цього року вона спробує це повторити, проте наша держава готова.

Міністр енергетики Герман Галущенко у етері телемарафону розповів, що Україні вистачить енергоресурсів, щоб пережити цю зиму. За його словами, у влади є розуміння того, що потрібно роботи у разі нових масованих обстрілів енергетики.

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Є різні шляхи розв'язання проблем

Галущенко наголосив, що Україна має достатньо ресурсів на зиму.

Нам вистачить енергоресурсів, в цьому плані ми спокійно себе почуваємо. Питання у тому, наскільки майбутні атаки можуть вплинути на постачання,

– заявив він.

Крім цього, він зазначив, що Україна може та врахує досвід минулої зими. А відтак у влади буде декілька шляхів розв'язання проблеми.

Україна може дзеркально атакувати російську нафтогазову інфраструктуру