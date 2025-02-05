Ми не маємо приймати пропозиції, які нас не влаштовують, – ексміністр України про переговори

На Заході обговорюють перспективу підготовки до мирних перемовин між Україною та Росією. Дональд Трамп стверджує, що триває дуже конструктивний діалог з обома сторонами. Проте Україні важливо відстоювати власні національні інтереси, не піддаючись жодним маніпуляціям.

Таку думку 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зазначивши, що зазвичай жодних конкретних планів та деталей ймовірних перемовин ніхто не оголошує до їх початку. Однак у Дональда Трампа може бути й інше бачення щодо цього.

Дивіться також Замороження чи закінчення війни за 100 днів: хто такий Кіт Келлог і який план готує Україні

Позиції України щодо перемовин з Росією

Володимир Огризко висловив сподівання, що, перед оголошенням мирного плану США щодо завершення російсько-української війни, офіційні представники Трампа все ж відвідують Україну.

Дуже важливо, щоб українська сторона висловила власну думку щодо пропозицій США.

Мирний план без України є нереалістичним, якщо наша сторона з ним не погодиться. Ми не повинні приймати пропозиції, які нас не влаштовують. Незалежно чи це від росіян, чи від будь-кого іншого,

– сказав ексміністр.

Україна має власні національні інтереси, які необхідно відстоювати. Володимир Огризко підкреслив, якщо нам не підходитимуть певні пропозиції від партнерів, то українська сторона має про це чітко сказати. Мають бути наведені власні аргументи, чому це не вигідно ні Україні, ні США.

Зверніть увагу! Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій наголосила, що мирні переговори з Росією можливі лише за умови сильної обороноздатності України та гарантій її безпеки. ПАРЄ також застерігає про гібридну війну Кремля проти Європи, мовиться про кібератаки, дезінформацію та диверсії.

Спікер додав, що той план, який має Україна для завершення війни правильно було б об'єднати із тим, що запропонують у Сполучених Штатах Америки. Це важливо для того, аби знайти спільну концепцію, яку підтримуватимуть обидві сторони.