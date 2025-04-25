Україна може піти на поступки задля миру: але вони мають чітку межу

Україна може погодитися на "корейський сценарій", який передбачає варіант замороження конфлікту по поточній лінії фронту. Проте є певна межа поступок та умови, які мають бути виконані.

Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов в етері 24 Каналу пояснив, що вони передбачають, зазначивши, що необхідно надалі переконувати США чинити тиск на Росію, а не на Україну.

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На які поступки може піти Україна

Ймовірно, Дональд Трамп вважав, що Україна вже буквально на межі краху. Мовляв, лишилося кілька днів, і Росія може захопити не лише Київ, а й дійти майже до Львова. Але згодом з'ясувалося, що наша позиція значно міцніша, зокрема завдяки підтримці європейських партнерів. Саме тому тиснути на Володимира Зеленського виявилося не так просто – і це великий плюс для нас.

Тягнути час, наголошувати на "червоних лініях" і казати, що вихід з кризи лежить не в Києві, а в Москві. Саме Росія повинна погодитися, принаймні, на "корейський варіант",

– наголосив Сергій Стуканов.

Йдеться про замороження конфлікту, наприклад, по поточній лінії фронту. Але при цьому мають бути виконані 3 ключові умови.

По-перше, Україна повинна отримати серйозні гарантії безпеки, які унеможливлять подальшу агресію з боку Росії. По-друге, жодна країна у світі не має визнавати окупацію де-юре. По-третє, не буде обмежень щодо Збройних Сил України.

Зверніть увагу! У МЗС також додали, що жодна третя країна не має права накласти вето на членство в НАТО чи ЄС.

Ще пів року чи рік тому такий варіант, можливо, виглядав би для нас неприйнятним, адже він фактично залишає окуповані території під контролем Росії. Але зараз це, ймовірно, є тією межею поступок, на яку Україна може піти.

Отже, це і є стратегія, якої слід дотримуватись. І головне – переконувати США, що вони мають посилювати тиск на Владіміра Путіна, а не на Володимира Зеленського.